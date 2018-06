Anklage: Mann erschossen und Leiche jahrelang versteckt

Fünf Monate nach dem Fund einer Leiche in einer abgebrannten Gaststätte hat die Staatsanwaltschaft Mosbach Anklage wegen Verdachts des Totschlags gegen einen Mann erhoben. Dem 54-Jährigen werde vorgeworfen, 2013 einen Bekannten erschossen zu haben, als er diesen beim Diebstahl überraschte, teilte die Justiz in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) am Dienstag mit. Der Verdächtige habe die Leiche des 56-Jährigen danach in Folie verpackt und in einer Scheune unter Stroh versteckt. Die sterblichen Überreste waren im Januar in der Brandruine einer Gaststätte in Buchen-Götzingen gefunden worden. Der Angeklagte habe die Tat eingeräumt, hieß es.

