Nach einer Attacke auf eine Joggerin in Heidelberg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 19-Jährigen erhoben. Ihm wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Er wird verdächtigt, der Frau am 7. März mehrmals mit einem Stein auf den Kopf geschlagen zu haben. Als sich die 47-Jährige wehrte, floh er. Laut Staatsanwaltschaft erlitt sie unter anderem zwei Platzwunden am Kopf, die genäht werden mussten. Der Verdächtige habe durch die Schläge den Tod der Geschädigten in Kauf genommen.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft