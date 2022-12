Anhänger mit rund 200 Weihnachtsbäumen überladen

Mit rund 200 Weihnachtsbäumen hat ein Fahrer seinen Anhänger völlig überladen. Der 48-Jährige musste die Hälfte der Bäume bei einer Kontrolle in Heidenheim an der Brenz zurücklassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Was der Mann mit den Bäumen wollte und wohin er auf der Autobahn 7 am Mittwoch unterwegs war, konnte ein Sprecher nicht sagen.

Der Anhänger darf laut den Ermittlern beladen 2500 Kilo wiegen, mit den Bäumen waren es mehr als 4200 Kilo. Der Fahrer muss 425 Euro Bußgeld zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.

Mitteilung der Polizei

