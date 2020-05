Ein Tiertransporter-Anhänger mit 81 Schweinen ist bei Denkingen (Kreis Tuttlingen) umgekippt. Der Unfall habe sich ereignet, als der Lastwagen nach links abbiegen wollte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Durch den Unfall seien fünf Schweine getötet worden, zwei wurden so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Die anderen Tiere wurden nach dem Unfall in den leeren Transporter und ein weiteres Fahrzeug umgeladen. Der Fahrer blieb unverletzt.