Bad Saulgau (dpa/lsw) - Weil sie Angst um ihre Blumen hatte, wollte eine 60-Jährige in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) einen Gärtner überfahren. Die Frau hatte gesehen, wie der 57-Jährige in der Nähe ihres Grundstücks Unkraut am Wegesrand bekämpfte. „In der irrigen Annahme, der Mann wolle ihre Blumen vergiften, gab sie Gas und fuhr auf ihn zu“, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Gärtner habe im letzten Moment zur Seite springen können, wurde aber noch leicht am Schienbein gestreift. Die Frau prallte mit dem Auto frontal gegen ihre eigene Gartenmauer, legte dann den Rückwärtsgang ein und gab noch einmal Vollgas. Der Gärtner konnte sich erneut in Sicherheit bringen, so dass die Frau nur eine Scheunenmauer traf. Die 60-Jährige wollte danach davonfahren. Allerdings blieb ihr Auto bald total kaputt stehen. Gegen sie wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

