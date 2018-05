Im Streit hat ein 36 Jahre alter Angreifer im Ortenaukreise seinen Kontrahenten mit einer Machete verletzt. Die beiden miteinander bekannten Männer hatten sich auf einem Parkplatz in Willstätt getroffen um einen Streit zwischen ihnen zu klären, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Allerdings gerieten beide Männer im Laufe des Gesprächs so heftig in Streit, dass der 23 Jahre alte Mann von seinem Bekannten mit einer Machete verletzt wurde. Er musste am Mittwochabend unter anderem wegen Schnittverletzungen ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

