Angriff auf Vater: Polizei verfolgt Spuren zu Einbrecher

Nachdem ein Einbrecher in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) auf einen Familienvater eingestochen hat und floh, verfolgt die Polizei mehrere Spuren. „Wir ermitteln mit Hochdruck“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach dem Einbruch in der Nacht zum Sonntag konnte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort sichern. Auch mehrere Befragungen wurden durchgeführt. Wie erfolgversprechend die Ermittlungsansätze sind, wollte der Sprecher nicht mitteilen. „Das würde die Ermittlungsarbeit gefährden“, sagte er.

Der Vater hatte den Einbrecher im Schlafzimmer seiner Tochter ertappt. Er war durch ein offenes Fenster in das Gebäude gelangt. Die Tochter war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Als der Vater den Eindringling festhalten wollte, stach der Unbekannte mit einem Messer mehrfach auf den der 53-Jährigen ein. Die Ehefrau hörte die Auseinandersetzung und alarmierte die Nachbarin. Der Einbrecher flüchtete. Eine Fahndung mit einem Hubschrauber blieb erfolglos. Der Familienvater liegt weiterhin schwer verletzt im Krankenhaus.

