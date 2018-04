Angriff auf Retter: Fünf Verdächtige in Untersuchungshaft

Nach einem Angriff auf die Besatzung eines Rettungswagens in Freiburg hat die Polizei fünf Verdächtige ermittelt. Die Jugendlichen seien nun in Untersuchungshaft, teilten die Beamten am Freitag mit. Sie hatten den Angaben zufolge Mitte Januar Rettungssanitäter bedrängt, die auf der Straße einen Betrunkenen medizinisch versorgten. Die Retter seien „in ihrem Revier“ und hätten dort nichts verloren, lautete die Begründung der Angreifer. Die Sanitäter mussten ihren Einsatz abbrechen, verletzt wurden sie nicht. Die nun Festgenommenen gehören laut Polizei einer Jugendgruppe an, die auch für andere Straftaten verantwortlich sei.

Pressemitteilung