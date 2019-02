Ein Angreifer hat in Stuttgart mit einem Brecheisen auf eine Frau eingeschlagen und sie schwer verletzt. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die 34 Jahre alte Frau sei Ermittlungen zufolge am Abend des Vortages heimgelaufen, als der Tatverdächtige sie unvermittelt attackiert habe. Verfolgt habe der 52 Jahre alte Verdächtige die Frau bereits zuvor. Bei dem Angriff erlitt sie Verletzungen an Kopf und Armen.

Anschließend habe der Mann die Flucht ergriffen. Ein Zeuge verfolgte ihn, Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes nahmen den Verdächtigen schließlich fest. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Angreifer.

