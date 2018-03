Angetrunkene Jugendliche schießen mit Softair-Pistole

Nach Schüssen im nördlichen Teil der Fußgängerzone in Heidenheim hat sich die vermeintliche Waffe als Softair-Pistole entpuppt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten zwei 17-jährige Jugendliche am Freitagabend mit dieser Druckluftwaffe um sich geschossen. Passanten hielten die Pistole für eine echte Waffe. Sie verständigten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Bei der Kontrolle der Jugendlichen konnte die Situation schnell aufgeklärt werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte ein Alkoholwert um die zwei Promille bei beiden 17-jährigen fest. Die vermeintliche Waffe wurde von der Polizei beschlagnahmt, die beiden Jungen nach Hause zu ihren Eltern gefahren.