Angestellte Ärzte klagen über zu wenig Zeit für Patienten

Viele angestellte Ärzte in Baden-Württemberg klagen über eine zu hohe Arbeitsbelastung. Zwei Drittel gaben in einer von dimap durchgeführten Umfrage an, nicht genügend Zeit für ihre Patienten zu haben, wie das Vorstandsmitglied der Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Baden-Württemberg, Matthias Fabian, am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Demnach meinen 9 von 10 angestellten Ärzten, dass die gesundheitliche Versorgung der Patienten besser wäre, wenn sie mehr Zeit für ihre Patienten hätten.

Der Verband fordert unter anderem mehr Studienplätze für angehende Mediziner und systematische Kontrollen der Aufsichtsbehörden, damit Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz erfasst und geahndet werden. Die Umfrage lief vom 20. August bis zum 17. September. Es beteiligten sich online 3320 Ärzte aus Baden-Württemberg - die Befragung des Instituts dimap ist nach Darstellung des Marburger Bundes repräsentativ. Im Südwesten gibt es 19 000 bis 20 000 angestellte Ärzte, davon sind etwa die Hälfte Mitglied des Marburger Bundes.