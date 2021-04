Angelhaken durchs Bein: Nilgänse von Polizei gerettet

Zwei verletzte Nilgänse sind in Stuttgart von der Polizei gerettet und der Tiernotrettung übergeben worden. Radfahrer hatten der Polizei die zwei verletzten Tiere gemeldet, von denen eines einen Angelhaken durch das Bein gestochen hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schwimmer und Seil hätten sich um das andere Tier gewickelt, sodass beide aneinandergefesselt gewesen seien. Bei dem Einsatz, der sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignete, hätten Beamte die Nilgänse mit einem Kescher an Land geholt und sie voneinander getrennt. Anschließend seien sie in tierärztliche Versorgung übergeben worden.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-97371/2