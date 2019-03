Angeklagter deutscher Jurist Seith fordert neuen Prozess

Der wegen Wirtschaftsspionage in Zürich angeklagte Jurist Eckart Seith hat zum Prozessauftakt das Schweizer Prozedere in Frage gestellt. Ein anfangs ermittelnder Staatsanwalt, der inzwischen von dem Fall abgezogen wurde, sei befangen und parteiisch gewesen und habe entlastende Aspekte konsequent ignoriert, argumentierten Seith und sein Anwalt am Dienstag. Der Prozess müsse neu aufgerollt werden. Das Bezirksgericht wollte am Nachmittag dazu Stellung nehmen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Seith (62) vor, in einem Prozess in Ulm vertrauliche Dokumente der Schweizer Bank J. Safra Sarasin verwendet und „ausländischen amtlichen Stellen zugänglich“ gemacht zu haben.

Seith hatte das Material 2017 in einem Prozess verwendet, um für seinen Mandanten, den Drogerie-Unternehmer Erwin Müller, 45 Millionen Euro Schadenersatz zu erstreiten. Er wies nach, dass die Bank Müller über riskante Investitionen in einen Fonds getäuscht hatte, der umstrittene Cum-Ex-Dividendengeschäfte machte. Er hatte das Material auch Steuerfahndern übergeben und damit Ermittlungen über diese Cum-Ex-Geschäfte angestoßen, die den Fiskus um Millionenbeträge gebracht haben. Seith wird in Deutschland deshalb als Whistleblower gefeiert.

Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrer Anklageschrift drei Jahre und sechs Monate Haft für Seith. Er steht auf dem Standpunkt, dass sein Verhalten nicht strafbar war. Zusammen mit Seith sind zwei deutsche ehemalige Mitarbeiter der Sarasin-Bank angeklagt. Sie sollen ihm die Dokumente übergeben haben.

