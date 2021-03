Täter von Freiburger Gruppenvergewaltigung erneut vor Gericht - neuer Fall in Wendlingen

Vor dem Landgericht Freiburg müssen sich seit Donnerstag zwei der Hauptangeklagten aus dem Freiburger Gruppenvergewaltigungsprozess vom vergangenen Sommer wegen weiterer Vergewaltigungsvorwürfe verantworten. Den beiden Männern und einem dritten Mitangeklagten wird vorgeworfen, im September 2017 eine 19-Jährige in einer Wohnung missbraucht zu haben.

Darüber hinaus werden den Beschuldigten im Alter von 24 und 25 Jahren teilweise auch noch andere Delikte bei unterschiedlichen Tatgelegenheiten zur Last gelegt, darunter Körperverletzung und ein versuchter sexueller Übergriff sowie Rauschgiftbesitz.

Im Mittelpunkt steht aber die Vergewaltigung der Jugendlichen in der Freiburger Wohnung eines der Beschuldigten. An dieser Tat sollen laut Anklage alle drei Männer beteiligt gewesen sein.

So ging der erste Prozess aus

Die beiden Angeklagten aus dem Gruppenvergewaltigungsprozess wurden bereits im Juli vom Freiburger Landgericht für diese Tat zu fünf Jahren und sechs Monaten sowie vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Dabei ging es um eine Vergewaltigung einer 18-Jährigen in der Nähe einer Freiburger Diskothek. Das Verbrechen sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit und Empörung.

Diese beiden Beschuldigten befinden sich bereits seit ihrer Festnahme im Oktober 2018 in Untersuchungshaft. Die Urteile gegen sie aus dem Prozess wegen der Gruppenvergewaltigung sind noch nicht rechtskräftig, der Bundesgerichtshof muss noch über die Revision entscheiden.

Der dritten Angeklagte ist auf freiem Fuß. Für den Prozess sind zunächst Termine bis Mai angesetzt.

Vergewaltigung einer 13-Jährigen — Vier junge Männer in Haft

Unabhängig von den Freiburger Fällen und eine Woche nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Elfjährigen durch mehrere Männer im Kreis Göppingen ist unterdessen erneut eine solche Tat an einem Mädchen in Baden-Württemberg bekannt geworden.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag sollen vier junge Männer in Wendlingen (Kreis Esslingen) am Dienstagabend eine 13-Jährige mit ihrem Begleiter gezwungen haben, aus der S-Bahn zu steigen, um sie zu vergewaltigen. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sind in Untersuchungshaft. Gegen die vier wird unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung ermittelt.

Opfer mit Schlagstock verletzt

Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer nicht. Die Täter sollen das Mädchen nach dem zwangsweisen Ausstieg an der Haltestelle Wendlingen von dem Begleiter getrennt haben. Einer der 17-Jährigen soll mit einem 16-Jährigen den Bekannten des Mädchens bedroht haben.

Der Ältere habe dabei auch mit einem Schlagstock zugeschlagen und sein Opfer verletzt. Währenddessen sei das Mädchen von dem anderen 17-Jährigen und dem 19-Jährigen vergewaltigt worden.

Der Begleiter des Mädchens konnte später per Notruf die Polizei verständigen. Die 13-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die vier Verdächtigen seien wieder in eine S-Bahn gestiegen, hieß es. Sie wurden kurz darauf festgenommen. Zu Hintergründen konnte die Polizei zunächst nichts sagen. „Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen“, sagte ein Sprecher.

Erst vor einer Woche sollen drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren im Kreis Göppingen ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Auch sie sind in Haft. Sie sollen das Kind auf offener Straße in eine Wohnung gelockt und vergewaltigt haben.

Das Mädchen soll nach der Tat geflüchtet sein und sich an eine vorbeifahrende Polizeistreife gewandt haben. Einzelheiten gibt die Polizei auch unter Hinweis auf den Schutz des Opfers nicht bekannt. Das Mädchen und seine Familie hätten professionelle Hilfsangebote bekommen, hieß es lediglich.