Teile einer Straßenlaterne sind in Baden-Baden auf einen 28 Jahre alten Fußgänger gefallen und haben ihn so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Zuvor war ein Transporter gegen den Laternenmast geprallt, wie die Polizei am Montag in Offenburg mitteilte. Der 40 Jahre alte Fahrer hatte sich wegen der engen Straßenverhältnisse an der Stelle in der Innenstadt am Sonntag von seinem Beifahrer einweisen lassen. Trotzdem sei es zu dem Zusammenstoß gekommen, bei dem die obere Querstange und der Lampenkörper herunterfielen.

Mitteilung der Polizei