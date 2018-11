Angebrochene Bierflasche überführt mutmaßlichen Räuber

Diesen Schluck hätte sich ein 28-Jähriger lieber gespart: Weil er seine angebrochene Bierflasche nach einem Raub in einer Bäckerei in Bretten (Kreis Karlsruhe) am Tatort zurückließ, sitzt der mutmaßliche Räuber nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wird der Mann verdächtigt, vor zwei Jahren eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und einige 1000 Euro geraubt zu haben. Weil seine DNA wegen einer anderen Tat im System landete, konnten die Ermittler nun über einen Test eine Verbindung zu ihm herstellen.

