Angebot der Kirche: nach Weihnachtsgottesdienst zum Impfen

Nach dem Weihnachtsgottesdienst noch schnell zum Impfen? Mit einem ausgefallenen Angebot am Feiertag will die Evangelische Kirchengemeinde in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) Menschen motivieren, sich gegen das Coronavirus zu schützen. „Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk der Kirche an unsere Stadt“, sagte Vikar Wolfram Theo Dünkel. „Die Gemeinde steht dahinter“.

Ein mobiles Impfteam soll nach den Planungen der Kirche am 25. Dezember (11.00 Uhr) bis zu 100 Kirchenbesucherinnen und -besucher immunisieren. Der Termin ist eher dem Zufall geschuldet: „Es war der einzige noch freie Termin des Impfteams“, sagte Dünkel. Auf die Idee für das Angebot habe ihn sein Arzt gebracht - beim „Boostern“.

Vor allem vor dem Hintergrund der neu aufgetauchten Virusvariante Omikron kämpft Baden-Württemberg weiter mit einer vergleichsweise geringen Impfquote. Nach Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) gelten 7,48 Millionen Menschen im Südwesten als vollständig geimpft. Das entspricht einer landesweiten Impfquote von 67,4 Prozent. Rund 2,1 Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten.

