Angeblicher Oberstleutnant ist Schwarzfahrer in Uniform

Er rauchte zur falschen Zeit am falschen Ort - ein angeblicher Oberstleutnant ist nur deshalb aufgeflogen, weil er sich mitten auf dem Bahnsteig eine Zigarette ansteckte. Beamte der Bundespolizei wollten ihn nach Angaben vom Dienstag am Karlsruher Hauptbahnhof daraufhin ermahnen - und stellten fest, dass der 40-Jährige gar kein Bundeswehrsoldat war. Außerdem stellte sich bei dem Vorfall vom vergangenen Donnerstag heraus, dass gegen den mit mehr als zwei Promille Alkohol ziemlich betrunkenen Mann ein Haftbefehl vorlag: Die Staatsanwaltschaft Tübingen suchte ihn wegen Schwarzfahrens. Weil er die geschuldeten 477 Euro nicht aufbringen konnte, landet er nun für 40 Tage im Gefängnis. Außerdem wird noch ermittelt, wie er an die Uniform kam und ob er sich damit unbefugt Zutritt zu Bundeswehr-Einrichtungen verschaffte.

Pressemitteilung Polizei