Andy Borg dreht weitere Schlager-Shows im SWR-Fernsehen

Der Fernsehmoderator und Sänger Andy Borg (58) produziert weitere Folgen seiner monatlichen Samstagabendshow im SWR-Fernsehen. In Offenburg werden Ende November fünf neue Episoden von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ aufgezeichnet, wie der Südwestrundfunk am Donnerstag mitteilte. Für die von Borg moderierte Unterhaltungsshow mit Schlagern und Volksmusik wird auf dem Messegelände die Kulisse einer Weinstube aufgebaut.

Es ist der dritte Produktionsstandort der TV-Sendung, die im vergangenen Dezember gestartet ist. Die bisherigen Folgen entstanden in einer Messehalle in Villingen-Schwenningen sowie im Europa-Park in Rust.

Die neue Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ sendet der SWR an diesem Samstag (14.9.) um 20.15 Uhr. Für Borg ist die Sendung ein Comeback als Fernsehmoderator. Von 2006 bis 2015 hat er im Ersten die Volksmusikshow „Musikantenstadl“ moderiert.

