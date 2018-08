Ancient Spirit aus dem Stall Ullmann hat das mit 70 000 Euro dotierte Darley Oettingen-Rennen auf der Galopprennbahn in Iffezheim gewonnen. Der drei Jahre alte Hengst setzte sich am Donnerstag auf der 1600 Meter langen Strecke unter Jockey Filip Minarik vor Degas (Adrie de Vries) und Wonnemond (Bayarsaikhan Ganbat) durch. Nur Vierter wurde der französische Hengst Tornibush aus dem Besitz von Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann. Er wurde in der Zielgeraden behindert, was nach Ansicht der Rennleitung aber nicht entscheidend für den Ausgang des Rennens war. Ancient Spirit wird von Jean-Pierre Carvalho in Bergheim bei Köln trainiert. In dieser Saison hatte er bereits das klassische Mehl-Mülhens-Rennen gewonnen und gilt als bestes deutsches Rennpferd auf der 1600-Meter-Distanz.