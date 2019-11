Um mehr Gläubige an die Wahlurnen zu locken und eine Steigerung der Wahlbeteiligung bei den Kirchenwahlen am 1. Dezember zu erreichen, lässt die Evangelische Landeskirche in Württemberg einen Wahlwerbespot in den Kinos ausstrahlen, der so manchen Kinogänger eher irritiert – und der auch kontrovers diskutiert wird.

Der Spot stellt Jesus auf humorvolle Art und Weise dar, wie er in einer Cocktailbar fortlaufend Getränke bestellt. Doch der Jesus-Darsteller mit Bart hat offenbar keine wirkliche Wahl. Egal welchen Drink er beim Barkeeper bestellt und anschließend anrührt, alles verwandelt sich zu seinem offenkundigen Missfallen sofort in eine rote Flüssigkeit – also Wein. Die Botschaft folgt hinterher: „Er hätte gern die Wahl gehabt! Du hast sie!“

Doch mit dieser Szene endet der Clip nicht. Danach zeigt sich der Darsteller, der offensichtlich an Jesus erinnern soll, in einem weißen Bademantel beim Zähneputzen. Als er den Mund ausspülen möchte, färbt sich auch das Wasser im Zahnputzbecher blutrot, worauf der Darsteller seine Augen verdreht und wenig erfreut gen Himmel blickt. Sind diese Gesten zuviel des Guten und für eine Kirche unangemessen?

An dem Spot scheiden sich die Geister. So zitierte die „Bild“-Zeitung den Pfarrer Ernst Nestele aus Winterlingen bei Albstadt mit einem eindeutigen Urteil: „Was uns Gläubigen heilig ist, wird hier in unsäglicher Weise verhöhnt.“ Nestele kann sich nach eigenen Angaben wie viele andere Christen, mit denen er gesprochen hat, mit dem Spot nicht identifizieren und wollte eine Rücknahme der Werbung erreichen. Vergeblich. Vonseiten der Landeskirche wird das Video verteidigt.

Eines hat die evangelische Kirche damit neben kontroversen Diskussionen und Debatten ganz gewiss erreicht: Aufmerksamkeit. Und vielleicht so auch ein gesteigertes Interesse für eine Wahl, bei der die Wahlbeteiligung sonst traditionell niedrig war. Über den Preis dafür wird man sich weiter streiten – und zwar auch innerhalb des eher pietistischen beziehungsweise konservativen Lagers der Kirche. Denn aus letzterer Ecke stammt die Produktion des Filmes sogar, wie aus verlässlichen Quellen zu erfahren war.