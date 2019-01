Jäger sehen sich in moderner Zeit häufiger Anfeindungen von Tierfreunden und Tierschützern ausgesetzt, die für die Belange und Hintergründe der Jagd kein Verständnis aufbringen. Umso mehr fällt ein Dialog zwischen Kindern und Jägern positiv auf, der sich in fast zarter Manier gerade am Rande von Mietingen entwickelt. Es geht um das Rehwild in der Halde, einem Gemarkungsstück bei Mietingen. Dort wurde im Dezember ein Hochsitz aufgebaut – an dem sich Ende des Jahres plötzlich ein Zettel befand.