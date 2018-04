Amokalarm an Schule in Weingarten erweist sich als Fehlalarm

Ein Amokalarm an einer Schule in Weingarten hat sich am Montagnachmittag als Fehlalarm herausgestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. „Wir können Entwarnung geben“, sagte er. Seinen Angaben zufolge waren zahlreiche Beamte im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte. Der Grund für den Alarm war zunächst unklar. Betroffen war die Geschwister-Scholl-Schule des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO).

Zum Zeitpunkt des Alarms hatten sich dort nach Polizeiangaben zwischen 300 und 400 Schüler befunden. Ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut. Aufgrund der unklaren Situation hatte die Polizei alle drei Schulgebäude systematisch durchsucht. Hier hatten sich viele der Schüler nach dem Alarm in Räumen eingeschlossen. Wie es von der Polizei hieß, wurden die Beamten gegen 15.00 Uhr alarmiert, der Amokalarm sei indes bereits um 14.30 Uhr aufgrund eines Anrufs ausgelöst worden. Während des Großeinsatzes war das Schulgelände weiträumig abgesperrt. Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Zuvor hatte etwa die „Schwäbische Zeitung“ über den Einsatz berichtet.

