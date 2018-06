Dank boomender Geschäfte in Amerika ist der Versandhändler Takkt gut ins Jahr 2016 gestartet. Der Umsatz sei im ersten Quartal um 8,5 Prozent auf 273,7 Millionen Euro gestiegen, teilte Takkt am Donnerstag in Stuttgart mit. Ohne Währungs- und andere Sondereffekte lag das Wachstum den Angaben zufolge bei 5,7 Prozent. Während in Europa dieses „organische“ Plus nur 1,6 Prozent betrug, waren es in Amerika 10,8 Prozent. Das Vorsteuerergebnis (Ebit) im Konzern im ersten Quartal stieg um 7,5 Prozent auf 37,7 Millionen Euro. Die 2000-Mitarbeiter-Firma ist auch Büroausstatter, zudem werden unter anderem Lagerregale und Kneipengeräte versandt.