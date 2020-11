Von Lindauer Zeitung

Bei einer Kontrollaktion im Grenzraum zu Österreich hat die Bayerische Grenzpolizei am Donnerstagnachmittag zahlreiche Straftaten festgestellt und Fahndungstreffer gelandet. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Fahnder im Rahmen einer Schwerpunktaktion den grenzübergreifenden Verkehr von und nach Österreich von der A 3 in Niederbayern bis nach Lindau am Bodensee.

An den zahlreichen stationären und mobilen Kontrollstellen wurden sie dabei von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei, des Zolls und der ...