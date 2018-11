Am Wochenende wechseln sich Nebel und Sonne im Südwesten ab, Anfang der nächsten Woche kann es zu leichtem Schneefall kommen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst Baden-Württemberg (DWD) am Samstag mit. Bereits in der Nacht zum Sonntag werde es deutlich frischer, die Temperaturen sinken fast überall im Südwesten unter den Nullpunkt.

Der Hochnebel bleibe am Sonntagmorgen vor allem am Bodensee und in Oberschwaben hartnäckig, er löse sich erst gegen Mittag auf. Im Norden Baden-Württembergs scheine die Sonne von Beginn des Tages an. Die Temperaturen sollen tagsüber zwischen ein Grad im südwestlichen Teil Baden-Württembergs und acht Grad unterhalb des Neckars liegen.

Deutlich bewölkter werde es in der kommenden Woche. Bis Mitte der Woche können im ganzen Südwesten vereinzelte Schneeflocken fallen. Es kann zu kurzzeitiger Straßenglätte kommen. Die Temperaturen liegen tagsüber bei sechs Grad im Rheingraben und bei ein Grad in den höheren Lagen.