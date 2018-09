Bei einem Unfall im Österfeldtunnel im Stadtbezirk Vaihingen in Stuttgart ist ein 24 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Ein weiterer 24-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Wegen eines bisher ungeklärten medizinischen Notfalls hatte der Unfallverursacher am Montagabend hinter dem Steuer kurzzeitig das Bewusstsein verloren, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen berichtete. Der 24-Jährige fuhr auf das Auto des anderen 24-Jährigen auf und streifte ein eingegenkommendes Auto. Daraufhin geriet der Autofahrer zu weit nach rechts, stieß gegen die Tunnelwand und überschlug sich. Die 57 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.