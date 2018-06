Am „Schmotzigen Dunschtig“ übernehmen die Narren die Macht

Im Südwesten steuern die Narren am heutigen Donnerstag auf den ersten Höhepunkt der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht zu. Der „Schmotzige Dunschtig“ - der in manchen Regionen auch „Gumpiger“ genannt wird - bildet allgemein den Auftakt zum Frohsinn bis zum Aschermittwoch. In vielen Hochburgen beginnt der „Fette Donnerstag“ schon im Morgengrauen. Dann ziehen Musikkapellen durch die Orte.

Schulen und Firmen werden „befreit“, Bürgermeister müssen symbolisch den Schlüssel zum Rathaus abgeben. In Stockach am Bodensee tagt das „Narrengericht“, vor dem sich in diesem Jahr die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verantworten muss.

Nach dem Terroranschlag im Dezember in Berlin steht für die Organisatoren die Sicherheit im Mittelpunkt. Die Polizei warnt aber auch vor Trickdieben und übermäßigem Alkoholkonsum. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist fraglich, ob es trocken bleibt. Am Donnerstag sei mit Regen und starken Böen zu rechnen, hieß es.

Narrengericht