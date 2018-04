Auf dem Karlsruher Schlossturm weht die Rote Fahne. Das Badische Landesmuseum, das in der ehemaligen Residenz der Markgrafen untergebracht ist, erinnert damit an die November-Revolution vor hundert Jahren, als auf dem Schloss schon einmal die Rote Fahne gehisst wurde. Damals nur für wenige Tage. Diesmal soll das revolutionäre Symbol länger auf dem Barockschloss flattern. Denn das Museum will zugleich an den Traum des badischen Revolutionärs Friedrich Hecker von der deutschen Republik erinnern - und auf seine Revolutions-Schau aufmerksam machen, die Ende nächster Woche (21. April) startet.

Die Ausstellung „Revolution! Für Anfänger*innen“ will im Gedenkjahr zur November-Revolution 1918 und der badischen Revolution 1848 zum Nachdenken über Revolutionen anregen. Das Museum bezieht dabei auch Bewegungen der jüngeren Vergangenheit ein, von den „Farbrevolutionen“ bis zum „Arabischen Frühling“. Bei der bis zum 11. November dauernden Schau werden die Besucher aktiv eingebunden: In einem interaktiven Spiel können sie ihr revolutionäres Potenzial ausloten und vom herrschaftlichen Balkon aus über ein rotes Riesen-Megafon ihre Vorstellungen unters Volk bringen.

Museum zur Schau