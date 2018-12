Rund einen Monat später als im vergangenen Jahr hat im größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Schwarzwald, die Skisaison begonnen. Rund um den 1493 Meter hohen Gipfel lagen am Donnerstag rund 20 Zentimeter Schnee, wie eine Sprecherin der Liftbetreiber sagte. Es gingen daher die ersten beiden von insgesamt 38 Liften in Betrieb. Die ersten Skifahrer wagten sich auf die Pisten und Loipen. Ursprünglich geplant war der Start der Saison mit einem Lift. Doch weil mehr Schnee lag als angenommen, wurde im Skigebiet Seebuck noch ein zweiter Lift gestartet. Zudem waren für Langläufer die ersten Loipen gespurt.

Im vergangenen Jahr war der erste Skilift am Feldberg am 16. November in Betrieb gegangen. Wann dieses Jahr weitere Lifte und Pisten öffnen, stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin. Dies hänge vom Wetter ab. Für genügend Schnee sorge auch künstliche Beschneiung.

Andernorts im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb ist Skifahren den Angaben zufolge mangels Schnee noch nicht möglich. Die Zugspitze in Bayern hatte die Saison Ende November gestartet. Sie war damit das erste Skigebiet in Deutschland in diesem Jahr, das den Wintersportbetrieb aufnahm.

