Der Skibetrieb am Feldberg soll am Freitag beginnen. Zunächst werde der Resi-Lift starten, teilte der Liftverbund Feldberg am Mittwoch mit. Grundlage seien rund zehn Zentimeter Neuschnee und zusätzliche Beschneiung aus Schneekanonen. Auch die Feldbergbahn soll ihren Betrieb am Freitag aufnehmen, zunächst aber nur für Fußgänger. Der Feldberg ist mit 1493 Metern der höchste Mittelgebirgsgipfel in Deutschland.

Auch im Nordschwarzwald könnte die Saison bereits am Wochenende beginnen - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Am Seibelseckle auf rund 1000 Metern Höhe laufen seit dem vergangenen Wochenende die Schneekanonen, um mindestens 20 Zentimeter Schnee zu schaffen, die für den Skibetrieb nötig sind.

