Altwürttemberger, Hällische, Hinterwälder: Wie man alte Nutztierarten erhält

Die Sau war den Leuten einfach zu fett geworden, damals im Zuge der ersten deutschen Schlankheitswelle der 1960er-Jahre, also die Nachkriegs-Fresswelle irgendwann abebbte: Wer so ein fein marmoriertes und sichtbar von Fett durchzogenes Fleisch besaß wie das Schwäbisch-Hällische Landschwein schon immer, der wurde in dieser zunehmend figurbewussten Zeit zum Ladenhüter in den Fleischtheken zwischen Schwäbisch Hall, Hohenlohe und der Ostalb, von Main-Tauber- zu Rems-Murr-Kreis, dem Stammland der alten Rasse. Kalorienbilanz ging – und geht bei vielen bis heute – vor Geschmack, vom Preis einmal ganz abgesehen. Und so stand es irgendwann Spitz auf Knopf für das Schwein, weil immer mehr magerere und billigere Artgenossen das Konsumentenherz eroberten. Solche, die schneller wachsen und damit in der Aufzucht deutlich weniger: „Am Ende waren es genau noch sieben Sauen und ein Eber“, rechnet Albrecht Weber, Zuchtleiter der „Züchtervereinigung Schwäbisch Hällisches Schwein“ vor. Dass man die Rasse mit ihrer charakteristischen Fleckfärbung, schwarzem Kopf und den Schlappohren noch würde retten können, war damals Mitte der 1980er-Jahre alles andere als gewiss.

Dass es schließlich anders gekommen ist und das Schwäbisch-Hällische Schwein eben doch nicht ausstarb, liegt aus Sicht von Weber nicht zuletzt an der Förderung durch das Land Baden-Württemberg. „Die Fördermittel sind ein Anreiz, Zuchtarbeit zu machen und tragen damit letztendlich dazu bei, die Rasse zu erhalten.“ Laut Auskunft des baden-Württembergischen Landwirtschaftsministeriums werden aktuelle Zuchtsauen und Zuchteber mit jährlich 160 Euro bezuschusst. Und trotzdem: „Das Schwäbisch Hällische ist nach wie vor bedroht – und trägt diesen Status meines Erachtens zurecht“, erklärt Weber. Denn trotz inzwischen 16 anerkannter Zuchtbetriebe und 300 Stammsauen ist das Eis, auf dem der ringelschwänzige Paarhufer sich bewegt, doch ziemlich dünn: „Es sind im Wesentlichen bäuerliche Halter, die das Schwein züchten. Wenn nur ein paar größere aus der Zucht aussteigen, dann wird die Bedrohungslage sofort wieder ernster.“

Was aber haben Förderungen oder Zuchtprogramme für eine Wert, wenn die Tiere, die sie hervorbringen, niemand so recht haben will? Zucht als Selbstzweck? Nutztiere wie Schauobjekte im Zoo? Das Bundeslandwirtschaftsministerium schreibt dazu: „Die ökologische Bedeutung liegt in der Nutzung vor allem regionaler Nutztierrassen in Naturschutz und Landschaftspflege. Nicht zuletzt wird der über Jahrtausende entstandenen Nutztierrassenvielfalt ein hoher kultureller Wert beigemessen.“ Außerdem stelle der Erhalt solcher Arten und deren genetische Vielfalt einen „potenziellen Wert“ für künftige Anforderungen an die Ernährung dar. Oder anders ausgedrückt: Weil wir alle heute nicht sicher sagen können, was morgen sein wird, wäre es fahrlässig, gerade bei einer fortschreitenden Globalisierung die angestammten, über Jahrhunderte optimal an bestimmte Regionen bei uns angepassten Nutztiere verschwinden zu lassen. Nicht zuletzt als Faktor eigener Identität und Heimatverbundenheit. Sozusagen als stille Reserve, wenn wir eines Tages vielleicht ein Stück weit zurück zu unseren Wurzeln müssen oder wollen.

Die Antwort auf weitere Fragen nach Zweck und Nutzen von staatlich bezuschusster Erhaltungszucht liegt – wie im Sprichwort das Glück der Erde – vielleicht auf dem Rücken der Pferde. Hier auf dem Haupt- und Landesgestüt Marbach auf der Schwäbischen Alb in Gomadingen: Während ein herbstlicher Morgen mit einer erwachenden Sonne den letzten Bodennebel auflöst, liegt in der kühlen Luft der erdige Geruch von Pferd. Aus einer der Stallungen, die zum großen Teil unter Denkmalschutz stehen, dringt kraftvolles Gewieher. Ob das ein Schwarzwälder Kaltblut war? Oder ein Altwürttemberger? Wahrscheinlich könnten Carina Krumbiegel oder Manfred Weber die Tiere selbst noch an ihren Lauten unterscheiden. Beide sind Zuchtleiter für die ehemals stark dezimierten Pferderassen, die so typisch sind für Baden-Württemberg. Und die für den Begriff des Arbeitstiers hätten archetypisch Modell stehen können.

Wenn Zuchtleiter Manfred Weber von seinem Schwarzwälder Kaltblut schwärmt, bekommt seine Stimme einen warmen Klang. Dunkel ist das Fell des eher kleiner gewachsenen Rosses, mit charakteristischer hellblonder Mähne. „Eine Schönheit“, sagt Weber. Aber eine, die dem technischen Fortschritt an den nur mühsam zu bewirtschaftenden Hängen des Schwarzwalds fast zum Opfer gefallen wäre. Weber erzählt, wie das Aufkommen des Traktors die edlen Arbeitstiere nach und nach verdrängte. „Auch das Altwürttemberger Pferd hat so eine Phase gehabt“, sagt Carina Krumbiegel. Die Zuchtleiterin lobt die Gutmütigkeit der Tiere. „Wenn nebenan jemand mit dem Hochdruckreiniger arbeitet, dann zucken die kaum mit der Wimper.“ Gestüts-Chefin Astrid von Velsen-Zerweck sagt: „Mann musste diese bedrohten Tiere erst als Freizeit- und Familienpferde neu entdecken. Denn es reicht ja nicht, dezimierte Arten mit Zuchtprogrammen am Leben zu erhalten. Die Menschen müssen diese Tiere schon auch wollen.“

Die Züchtung in systematischen Erhaltungsprogrammen ist eine Wissenschaft für sich. Es braucht viel Erfahrung, Geduld und Expertise, um bei einer kleinen Auswahl von Tieren zu bestimmen, welche Stute wohl am besten zu welchem Hengst passt, um die typischen Wesenszüge und Eigenschaften in eine neue Generation weiterzugeben. Und dabei möglichst nah am genetischen Ursprung zu bleiben und trotzdem der Inzucht vorzubeugen. „Dabei erleben Sie bei aller Sorgfalt immer wieder Überraschungen“, erklärt Krumbiegel. Da könne es plötzlich zu Färbungen des Fells kommen, mit der vorher niemand gerechnet habe. Bei einem kurzen Spaziergang von der prächtigen nach Leder duftenden Geschirrkammer in den Stall traben zwei Gespanne mit Schwarzwäldern daher. Besucher des Gestüts ziehen in Grüppchen um die historischen Stallungen, ein Traktor mit Strohballen braust knatternd vorbei.

Im Stall stehen die Fleisch gewordenen Ergebnisse der staatlich geförderten Zuchtbemühungen: Hier der selten schön frisierte Blondschopf Rodewold, mit dem Manfred Weber quasi per Du ist. Gleich nebenan Altwürttemberger Hengst Ursus in seiner ganzen fuchsroten Pracht, von der Carina Krumbiegel sich sogleich bezaubern lässt, mit ihm die Köpfe zusammensteckt und etwa zu flüstern scheint, was nur er und sie verstehen können. In der nüchternen Betrachtung, wie wirkungsvoll bei diesen Pferden die jährlichen Prämien in Höhe von 120 Euro für eine Zuchtstute und 250 Euro für einen Zuchthengst sind, hilft der Blick in die Vergangenheit. Nach Zahlen des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums, war der Bestand etwa des Schwarzwälder Kaltbluts in den 1970er-Jahren bis auf 150 Stuten dezimiert. Heute liegt er etwa bei 700. „Die Nachfrage ist gut“, sagt Manfred Weber, der sich kaum etwas sehnlicher wünscht, als dass es einmal 1000 werden. Und was kostet so ein Schwarzwälder? Bei Fohlen liege der Preis zwischen 2000 und 4000 Euro, eine fruchtbare Stute bei 10 000. Beim Rundgang über das Gestüt, das im Wesentlichen vom Land Baden-Württemberg getragen wird, wird klar, dass auch der Erhalt eines geschichtsträchtigen Kulturguts wie dem Haupt- und Landesgestüt Marbach mit seinen 160 Beschäftigen auf verschiedenen Gütern ein Beitrag zur Sicherung bedrohter Rassen ist. Denn eine solche Infrastruktur ist die Grundlage für die Arbeit von Zuchtleitern wie Carina Krumbiegel oder Manfred Weber.

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) teilt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nach Sinn und Zweck der Landes-Tierzuchtförderung mit: „Der Erhalt der Rassenvielfalt bei landwirtschaftlichen Nutztieren ist dem Land ein wichtiges Anliegen. Bereits vor vielen Jahren hat Baden-Württemberg begonnen, gefährdete Rassen durch die Gewährung von Prämien in ihrem Bestand zu sichern. Mit der Zucht alter Rassen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und schützen gleichzeitig regionaltypische Kulturgüter. Ob der Schwarzwälder Fuchs, das Hinterwälder oder Limpurger Rind sie allen stehen für Tradition und Heimat.“

Apropos Rind: Ein Vertreter dieser Nutztiersparte ist das Wäldervieh, unterteilt in Vorderwälder und Hinterwälder. Wahrscheinlich gibt es wenig bis gar keine Menschen auf der Welt, die mehr über diese Rassen wissen als Franz Maus von der Rinderunion Baden-Württemberg mit Sitz in Herbertingen. Und er sagt: „Ja, Züchter sind angewiesen auf die Prämie, weil einfach die Leistungen von diesen Rassen wirtschaftlich nicht mithalten können.“ Als Beispiel rechnet er die Milchleistung vor: Während ein Hinterwälder Rind rund 3000 Kilo pro Jahr schaffen kann, geben Hochleistungsmilchkühe fast dreimal soviel Milch.

Hinterwälder sind nicht so groß und schwer – und waren damit optimal angepasst an Steillagen im Schwarzwald, die als genügsame Tiere auch magere Kost oder sogenanntes Raufutter von den kargen Hängen grasten. Franz Maus gibt zu bedenken, dass die Zucht solch relativ seltener Rassen auch mit Blick auf niedrige Milchpreise nicht eben leichter wird. Daher wünscht er sich in Zukunft einen höheren Zuschuss, um die Bestände langfristig zu sichern. Gemäß der Informationen des Landwirtschaftsministeriums ist die Zahl gerade der Hinterwälder in den vergangenen zehn Jahren eher leicht rückläufig. Im sogenannten Herdbuch, was das Zuchtstammbuch einer Rasse darstellt, sind für das Jahr 2020 347 Kühe verzeichnet. Darüber hinaus gibt es 1628 Tiere in Mutterkuhhaltung verteilt auf 201 Betriebe. Franz Maus sagt: „Solche Rassen sind oft Liebhabertiere auf kleinen Höfen.“ Betrieben im Nebenerwerb, wo die Wirtschaftlichkeit nicht das alleinige Kriterium sei. „Doch ohne Förderung wird’s eng.“ Hinterwälder werden im Moment jährlich mit 170 Euro pro Milchkuh, 120 pro Mutterkuh und 250 Euro pro Zuchtbullen bezuschusst.

Aber am Ende ist es egal ob es nun um Rind, Pferd oder Schwein geht: Damit bedrohte Rassen dauerhaft vor dem Verschwinden gerettet werden können, reicht Geld von Staat allein nicht aus. Es hilft aber ein breiteres Bewusstsein, dass der Erhalt von Vielfalt ein Wert an sich ist. Und speziell beim Schwäbisch-Hällischen Landschwein, dass Artenschutz paradoxerweise auch schonmal durch den Magen geht. Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall zum Beispiel vermarktet ihre Produkte neben dem Regionalmarkt in Hohenlohe auch online über ihre Internetseite. Da kosten Halssteaks der bedrohten Sorte 20,60 Euro das Kilo, während die Discounter nur ein Viertel davon verlangen.

Schlussendlich entscheiden Verbraucher auch mit Messer und Gabel, wie vielfältig und abwechslungsreich die Welt unserer Nutztiere in Zukunft sein wird. Oder mit der Wahl eines Reittiers, das vielleicht nicht ganz so edel, groß, schnell und wettkampftauglich ist. Dafür aber auch nicht gleich die Nerven wegschmeißt, wenn es mal irgendwo im Gesträuch raschelt, oder der Mann mit dem Kärcher anrückt. Ob Limpurger, Hinterwälder, Vorderwälder, Altwürttemberger, Schwarzwälder Kaltblut oder das Schwäbisch-Hällische Landschwein & Co. irgendwann ein Fall für den Zoo werden, oder weiterhin zum normalen Leben in der Heimat Baden-Württemberg gehören, hängt am Ende von uns Menschen ab.