Altersversorgung: SPD für Beitritt zum Versorgungswerk

Die SPD im Landtag hat sich als erste Fraktion in der Frage einer zukünftigen Altersversorgung der Abgeordneten positioniert. „Wir favorisieren ebenso wie das Bürgerforum und auch die deutliche Mehrheit der Mitglieder in der Kommission die Variante des Versorgungswerks, in das alle Abgeordneten einzahlen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch am Dienstag in Stuttgart.

Zuvor hatten sich die „Unabhängige Kommission zur Altersversorgung der Abgeordneten“ und ein Bürgerforum mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass sich die Abgeordneten dem bestehenden Versorgungswerk für Parlamentarier aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg anschließen. Dessen Mitglieder zahlen Pflichtbeiträge in eine auf sie zugeschnittene Variante einer solidarischen Versicherung. Der Kommissionsvorsitzende Michael Hund hatte der Fraktion am Dienstag nochmals alle vier von dem Gremium vorgestellte Lösungen in der Fraktion erläutert.

Die SPD-Fraktion will nun mit den anderen Fraktionen im Landtag über einen Beitritt zum Versorgungswerk verhandeln. „Wir gehen davon aus, dass sowohl die Interessen der Abgeordneten an einer angemessenen Altersversorgung, als auch das Interesse der Öffentlichkeit an Transparenz mit dem Beitritt zum Versorgungswerk am besten in Einklang gebracht werden kann“, sagte Stoch.

Hintergrund ist, dass der Landtag in einem Hau-Ruck-Verfahren im Februar 2017 beschlossen hatte, die Rückkehr zur lukrativen Staatspension zu ermöglichen. Nach einem öffentlichen Aufschrei kassierte das Parlament die Entscheidung kurz darauf wieder.

