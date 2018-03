Altersversorgung der Abgeordneten wird unter die Lupe genommen

Die unabhängige Expertenkommission zur Altersversorgung für Landtagsabgeordnete hat sich am Montag in Stuttgart verschiedene Modelle erklären lassen. Dabei wiesen die Fachleute der Versorger auch auf Hindernisse hin. Ende März will die Expertenkommission ihre Vorschläge präsentieren. Das Gremium wurde vom Landtag eingerichtet, nachdem die Abgeordneten Anfang 2017 beschlossen hatten, zur Staatspension zurückzukehren – ein Beschluss, den sie wegen einer Welle der Empörung kurz darauf zurücknahmen.