Altershöchstgrenze für gehobenen Polizeidienst unzulässig

Wer in Baden-Württemberg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst aufsteigen will, darf nicht älter als 36 Jahre sein. Diese Höchstaltersgrenze der Polizei-Laufbahn-Verordnung ist laut einem vorläufigen Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg allerdings unzulässig. Sie sei nicht mit Verfassungsrecht, dem allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz und Europarecht vereinbar (Aktenzeichen 3 K 862/15), teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Die Kammer habe mit Beschluss vom 27. April dem Eilantrag eines Polizisten stattgegeben. Der Mann wollte mit 38 Jahren am Auswahlverfahren teilnehmen. Das Land Baden-Württemberg als Dienstherr hatte die Bewerbung laut Gericht allein wegen seines Alters abgelehnt.

Die Altersgrenze schränke in unverhältnismäßiger Weise die Freiheit der Berufswahl ein, befand die Kammer. Sie stehe außerdem im Widerspruch zu dem Leistungsgrundsatz, nach dem jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern habe.

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Das Land kann innerhalb von zwei Wochen in die nächste Instanz gehen und Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einlegen.

