Seit Montag gelten landesweit in ganz Baden-Württemberg die neu beschlossenen Corona-Richtlinien – so auch im Kreis Sigmaringen. Nach Stand am Dienstag liegt die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis bei 41 Personen und die 7-Tage-Inzidenz bei 23. Damit stehe der Kreis Sigmaringen im Vergleich zu benachbarten Landkreisen noch recht gut da, sagt Tobias Kolbeck, Pressesprecher des Landratsamt Sigmaringen.

Gilt die Maskenpflicht in der Sigmaringer Fußgängerzone?