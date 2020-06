Allianz MTV Stuttgart verpflichtet Maria Segura Pallerés

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat die spanische Nationalspielerin Maria Segura Pallerés verpflichtet. Die in Barcelona geborene Außenangreiferin erhält bei den Stuttgarterinnen einen Einjahresvertrag, wie der Verein am Dienstag bekanntgab. Trainer Giannis Athanasopoulos beschreibt die 27-Jährige als sehr gute Allrounderin auf ihrer Position. „Wir haben sie schon seit einigen Jahren auf dem Radar und wir freuen uns sehr, dass es uns endlich gelungen ist, sie für uns zu gewinnen. Sie wird unserem Team mit all ihrer Erfahrung auf und neben dem Feld weiterhelfen“, sagte Athanasopoulos.

Nach Stationen in Spanien und Italien zog es die international erfahrene Spielerin bereits in der Saison 2018/2019 nach Deutschland zum Ligakonkurrenten Dresdner SC. Zuletzt hatte sie in Italien für Banca Valsabbina Millenium Brescia gespielt.

