Uhingen (dpa/lsw) - Der Autozulieferer Allgaier schreibt nach Verlusten im Krisenjahr 2009 wieder schwarze Zahlen. Genaue Angaben zum Gewinn 2010 machte Geschäftsführer Helmar Aßfalg am Dienstag in Uhingen (Kreis Göppingen) aber nicht. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 22,5 Prozent auf 253,8 Millionen Euro zu. Auch im laufenden Jahr rechnet der Autozulieferer mit einem weiteren Aufwärtstrend. Er gehe davon aus, dass die Erlöse 2011 auf bis zu 270 Millionen Euro steigen, sagte Aßfalg. Das Stammwerk in Uhingen blieb auch 2010 in den roten Zahlen, soll aber in diesem Jahr wieder in die Gewinnzone zurückkehren.