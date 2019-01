All-Star-Game: Auch Wolff, Pekeler und Weinhold fallen aus

Neben Kapitän Uwe Gensheimer und Rückraumspieler Steffen Fäth werden auch Steffen Weinhold, Hendrik Pekeler und Torhüter Andreas Wolff das All-Star-Game der deutschen Handballer verpassen. Während für Gensheimer schon wieder Trainingseinheiten mit seinem Club Paris Saint-Germain anstehen, fallen Fäth, Weinhold und Pekeler für die Partie gegen eine Bundesliga-Auswahl am Freitag (19.00 Uhr/Sky Sport News HD) in Stuttgart verletzt aus. Wolff fehlt aus privaten Gründen. Für ihn berief Bundestrainer Christian Prokop Christopher Rudeck vom Bergischen HC in seinen 13 Spieler umfassenden Kader, wie der DHB am Donnerstagnachmittag mitteilte.

