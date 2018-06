Alfa-Mitglieder werben mit unerlaubten Anreizen um Unterschriften

Mitglieder der Partei Alfa haben verbotenerweise mit Reisen nach Straßburg und Brüssel um Unterschriften für die Landtagswahl geworben. „Einige unserer Mitglieder hatten kreative Ideen, um Unterstützer zu gewinnen“, sagte Bernd Kölmel, Landeschef der „Allianz für Fortschritt und Aufbruch“ (Alfa), am Mittwoch in Stuttgart. Das sei auch in Rheinland-Pfalz der Fall gewesen, fügte er hinzu und bestätigte damit einen Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der Verstoß gegen das Wahlrecht ist laut Kölmel nach wenigen Tagen eingestellt worden. Ein Kandidat braucht in seinem Wahlkreis 150 Unterstützerunterschriften, um bei der Landtagswahl im Südwesten antreten zu können. Die Wahl ist am 13. März 2016.

