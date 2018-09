Alexander Baumann vor zweiter Amtszeit als OB von Ehingen

Die Ravensburg Razorbacks müssen sich auf eine weitere Saison in der German Football League 2 Süd einstellen. So viel steht schon nach dem Relegationshinspiel fest. Beim Tabellenletzten der GFL Süd, den Stuttgart Scorpions, sah es in der ersten Halbzeit ganz schlecht aus. Nach der Pause betrieben die Razorbacks immerhin noch etwas Schadensbegrenzung. Doch die Ausgangsposition nach der 34:72-Niederlage ist fürs Rückspiel dürftig. Und auch personell gab es Nackenschläge.