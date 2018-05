Aleksandar Nadjfeji neuer Trainer bei Walter Tigers Tübingen

Aleksandar Nadjfeji wird zur kommenden Saison Cheftrainer beim Bundesliga-Absteiger Walter Tigers Tübingen. „Ich werde mein Bestes geben, um das große Ziel Wiederaufstieg erfolgreich anzugehen“ sagte der bisherige Spieler und Assistenz-Trainer der Tigers am Donnerstag. Nadjfeji spielt seit 2013 bei den Tigers und war zuvor bereits von 2009 bis 2010 für Tübingen aktiv. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Der Club ist in in dieser Saison nach 14 Jahren Bundesliga in die ProA abgestiegen. Der Vertrag von Tübingens bisherigem Headcoach Mathias Fischer läuft somit aus. Er hätte sich im Falle des Klassenverbleibs automatisch verlängert. Die Gremien des Vereins hätten entschieden, dass ein frisches Gesicht für den Neuanfang in der zweiten Liga nötig sei und den Vertrag daher nicht verlängert, sagte ein Sprecher. Fischer hatte die Tigers im November 2017 von Tyron McCoy übernommen.

