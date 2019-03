Aldi-Manager wird Geschäftsführer der Drogeriekette Müller

An der Spitze der Drogeriekette Müller steht ein Generationenwechsel bevor. Wie das Unternehmen am Donnerstag bestätigte, wird der österreichische Manager Günther Helm zum 1. Juni Gechäftsführer des Drogerie-Imperiums.

Der 40-jährige Helm, der bis Ende November Chef der österreichischen Aldi-Tochter Hofer war, hatte seinen Wechsel in die Müller-Konzernzentrale in Ulm bereits vor einigen Tagen im österreichischen Wirtschaftsmagazin „Trend“ bestätigt. Er wird damit Chef einer Drogeriekette mit über laut Firmenangaben rund 800 Filialen in sieben Ländern Europas, rund 34 000 Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von zuletzt rund vier Milliarden Euro.

Er habe sich für Müller entschieden, um dort einen Generationswechsel zu gestalten, erklärte Helm. Der 86-jährige Firmengründer Erwin Müller werde sich „fast vollständig“ aus dem Management zurückziehen.

