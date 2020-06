Die Managerin Filiz Albrecht zieht als erste Frau in die Bosch-Geschäftsführung ein. Zum 1. Januar übernimmt die 48-Jährige den Posten der Arbeitsdirektorin, wie das Unternehmen in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) am Freitag mitteilte. Sie leite derzeit die Zentralabteilung Human Resources Bosch und sei zuständig für Leitende Mitarbeiter, Talentmanagement sowie Organisationsentwicklung. Die diplomierte Wirtschaftsjuristin war vor ihrem Eintritt in die Bosch-Gruppe im Oktober 2017 unter anderem beim Zulieferer Mann+Hummel tätig. Albrecht übernimmt den Posten von Christoph Kübel, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht.

Ferner scheidet Ende 2020 auch der 62-jährige Peter Tyroller aus, der in der Geschäftsführung des Technologiekonzerns für die Koordination der Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik zuständig ist. Diese Position wird nicht neu besetzt. Die Koordination der Geschäfte in der Region wird innerhalb der Geschäftsführung verteilt.

