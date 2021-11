Alarmstufe in Baden-Württemberg wohl ab Mittwoch

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation im Südwesten wird das Land voraussichtlich an diesem Mittwoch in die Alarmstufe übergehen. Das gab das Sozialministerium am Montag bekannt.

Für die Ausrufung der höchsten Pandemie-Eskalationsstufe in Baden-Württemberg muss die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen über 390 liegen. Das wird aller Voraussicht nach am Dienstag der Fall sein. Am Montag lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg bereits bei 406.

Der Wert gibt an, wie viele Patienten innerhalb von sieben Tagen mit Covid-Symptomen in eine Klinik eingeliefert wurden, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Mit Überschreiten der Marke von 390 an zwei Werktagen in Folge wird automatisch die Alarmstufe in Baden-Württemberg aktiviert. Das hat weitreichende Konsequenzen zur Folge - vor allem für ungeimpfte Personen.

Die Lage in den Krankenhäusern ist kritisch, Operationen müssen bereits verschoben werden. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne)

Denn mit der Alarmstufe gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Damit erhalten etwa in Restaurants, Museen oder bei Veranstaltungen nur Menschen mit einem gültigen Impfstatus oder von Covid-19 genesene Personen Einlass.

"Die Lage in den Krankenhäusern ist kritisch, Operationen müssen bereits verschoben werden", erklärt Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) die Situation. Die Impfungen seien der Schlüssel im Kampf gegen das Virus. Lucha erneuert seinen Impf-Appell: "Lassen Sie sich impfen, wenden Sie sich dazu an Ihren Hausarzt oder nehmen Sie lokale Impfangebote wahr."

Doch auch Geimpfte und Genesene sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Sie sollten Masken- und Hygieneregeln weiterhin und ganz besonders in der jetzigen Situation konsequent einhalten sowie bei Symptomen einen Corona-Test machen und bis zum Ergebnis Kontakte zu anderen Personen reduzieren.

Die wichtigsten Änderungen in der Alarmstufe:

In der Alarmstufe darf sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt werden.

Im Einzelhandel gilt eine 3G-Regelung. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss also einen Antigen-Schnelltest vorlegen. Ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung, Märkte im Freien sowie Abhol- und Lieferangebote.

Im Fitnessstudio, beim Vereinssport oder sonstigen sportlichen Aktivitäten in Sportstätten gilt in geschlossenen Räumen 2G, im Freien 3G mit einer PCR-Test-Pflicht.

Ausgenommen von der PCR-Pflicht und den 2G-Beschränkungen sind generell Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Schwangere sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für diese ist in der Regel ein Antigen-Schnelltest ausreichend. Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, können ihren Schülerausweis vorlegen, der die regelmäßigen wöchentlichen Standard-Testungen an Schulen belegt.

Eine ausführliche Übersicht über die Regeln in der Alarmstufe finden Sie in diesem Text: Baden-Württemberg drohen Verschärfungen: Das passiert in der Alarmstufe.

Sollte die Alarmstufe am Mittwoch doch nicht landesweit ausgerufen werden, so gilt sie dennoch in allen Landkreisen, in denen die Inzidenzschwelle entsprechend überschritten wird. In der Region war das zuletzt im Landkreis Biberach der Fall.

Die Alarmstufe wird wieder aufgehoben, wenn die Schwellenwerte an fünf Werktagen in Folge unterschritten werden. Nach der Alarmstufe gelten dann zunächst wieder die Regeln der Warnstufe.