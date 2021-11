Alarmstufe II ab Mittwoch: Deutliche Verschärfungen im Alltag

Die angekündigte neue Alarmstufe gilt ab morgen in Baden-Württemberg. Die Maßnahmen betreffen vor allem ungeimpfte und nicht genesene Menschen.

Mit den neuen Regeln wird im bisherigen 3-Stufen-Modell eine weitere Stufe eingezogen. Damit gilt ab Mittwoch neben der Basisstufe, der Warn- und Alarmstufe auch die sogenannte Alarmstufe II.

Diese wird aktiviert, wenn die landesweite Intensivbetten-Auslastung bei 450 Corona-Patienten oder darüber liegt oder ab einer 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz von 6.

Da die neue Corona-Verordnung noch mit den Ressorts abgestimmt werden muss, können sich bei den Maßnahmen im Detail noch Änderungen ergeben.

Um der neuen 3G-Regel in Bus und Bahn Nachdruck zu verleihen, kündigte die Landesregierung ab Mittwoch Schwerpunktkontrollen an. Beim Verstoß gegen die 3G-Regel droht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

Die neuen Regeln im Überblick: