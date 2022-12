Alarmierende Lage: Kliniken im Südwesten geht es so schlecht wie noch nie seit 2008

Den Krankenhäusern in Baden-Württemberg geht es wirtschaftlich so schlecht wie noch nie seit 2008 – die Krankenhausgesellschaft übt scharfe Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Versorgung im Land sei aber noch sichergestellt.

Fast 80 Prozent der Krankenhäuser in Baden-Württemberg sehen sich demnach in einer wirtschaftlich schlechten Lage, 74 Prozent der Klinikchefs erwarten für das laufende Jahr rote Zahlen.

84 Prozent gehen davon aus, dass die Lage sich weiter verschlechtern wird. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Krankenhausgesellschaft im Land. So negativ wie im laufenden Jahr verurteilten die Verantwortlichen die Lage seit Beginn der Befragungen im Jahr 2008 noch nie zuvor.

Finanzielle Hilfen fließen nicht in Umfrage ein

Noch nicht berücksichtigt sind allerdings die Hilfen, die die Bundesregierung in den vergangenen Wochen und damit nach Ende der Befragung im November beschlossen hatte. Die Krankenhäuser in Deutschland bekommen vier Milliarden Euro als Ausgleich für gestiegene Energiekosten, 1,5 Milliarden Euro für höhere Preise für andere Waren.

Aus Sicht von Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), reicht das jedoch bei Weitem nicht aus.

„Die wirtschaftliche Lage der Kliniken ist extrem angespannt. Da sind die Hilfen für die steigenden Energiepreise und die dadurch verursachte Inflation wichtig. Die finanzielle Situation der Krankenhäuser werden sie aber nicht grundlegend verbessern, weil die Hilfen nicht zielgenau und nachhaltig sind“, sagte Scheffold, der auch Landrat des Alb-Donau-Kreises ist.

Auch Reformen von Bundesminister Lauterbach werden nach Scheffolds Ansicht zunächst wenig ändern. „Minister Lauterbach predigt köstlichen Wein, serviert aber fauliges Wasser“, so der BWKG-Vorsitzende.

An der Umfrage nahmen 120 der 197 Akutkliniken im Land teil.