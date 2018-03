Alarm von Rauchmelder führt Polizei zu „Cannabis-Plantage“

Der Alarm eines Rauchmelders hat die Polizei in Freiburg zu einer „Cannabis-Plantage“ mit mehr als 100 Pflanzen in einer Wohnung geführt. Nachbarn hätten den Alarm gehört und einen Notruf abgesetzt, teilten die Behörden am Freitag mit. Weil der 38-jährige Mieter nicht zu Hause gewesen sei, habe die Feuerwehr die Tür der Wohnung öffnen müssen. Feuer sei in den Räumen nicht festgestellt worden - stattdessen ein größerer Anbau von Cannabispflanzen, hieß es. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Aus Cannabis (Hanf) lässt sich Rauschgift herstellen, etwa Haschisch.

Mitteilung