Al Ghaddioui sorgt für alle drei Tore gegen St. Gallen

Der Deutsch-Marokkaner Hamadi Al Ghaddioui hat den VfB Stuttgart im Alleingang den zweiten Testspielerfolg in der Vorbereitung auf die kommende Saison beschert. Der schwäbische Fußball-Bundesligist setzte sich am Samstag mit 3:0 (0:0) gegen den Schweizer Erstliga-Club FC St. Gallen durch. Al Ghaddioui erzielte nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit binnen vier Minuten (47./50. und 51. Minute) alle drei Tore.

Der VfB hatte zu der Partie im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem Clubgelände bis zu 2000 Zuschauer zugelassen. Am Dienstag hatte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo in seinem ersten Test in diesem Sommer den Verbandsligisten FSV Hollenbach mit 10:1 besiegt.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-333251/2

