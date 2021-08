Akten im Müll: Justizsekretärin weist Vorwurf zurück

Im Streit um Akten im Altpapier hat eine Sekretärin der Heilbronner Staatsanwaltschaft vor Gericht bestritten, Dokumente unbearbeitet weggeschmissen zu haben. Sie deutete am Dienstag vor dem Amtsgericht an, es könnten auch andere Mitarbeitende gewesen sein. Ihr Büro sei wegen des Faxgeräts immer offen gewesen, sagte die 29-Jährige am Dienstag in Heilbronn aus.

Die Justizobersekretärin hatte laut Anklage zahlreiche Unterlagen ins Altpapier geschmissen, statt die Akten zu bearbeiten oder einzusortieren. Es soll sich dabei neben Mitteilungen des Bundeszentralregisters zur Gesamtstrafenbildung auch um Ratenzahlungsgesuche, Kostenrechnungen und Mitteilungen von Gerichtsvollziehern zu Zwangsvollstreckungen gehandelt haben.

Das Amtsgericht hatte bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Strafbefehl wegen Urkundenunterdrückung und Verwahrungsbruchs im Amt erlassen. Gegen die Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen und insgesamt 2500 Euro hatte sich die Frau aber gewehrt und Einspruch eingelegt. Ob am Dienstag auch ein Urteil gesprochen wird, war zunächst unklar.

